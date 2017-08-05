بريطانيا تبحث عن شخص مجهول لتمنحه 66 مليون دولار on August 5, 2017

تبحث بريطانيا بكامل طاقتها، بالتعاون مع وسائل الإعلام عن شخص ربح 51 مليون جنيه استرليني (66 مليون دولار)، ويبدو أنه لم يعرف حتى اللحظة أنه أصبح واحداً من أغنى أغنياء بريطانيا، وربما يصبح أحد نجوم الثراء في أوروبا بأكملها.

وفار الشخص بالجائزة الأكبر في سحب ” يورو ميليونز ” ، وهي لعبة يانصيب شعبية مشهورة، حيث أن الجائزة تبلغ قيمتها 51 مليون جنيه استرليني، لكن هذا الشخص الذي يجري البحث عنه وعن تذكرته الفائزة منذ أكثر من أسبوع لا زال البحث عنه جارياً، ومن الواضح أنه لم يعلم حتى الآن أنه أصبح مليونيراً.

واضطرت الهيئة المنظمة في بريطانيا والمسماة (National Lottery) إلى نشر نداء للعموم من أجل البحث عن صاحب التذكرة الرابحة من أجل الذهاب لاستلام جائزته البالغة 51 مليوناً، فيما تبرعت أغلب الصحف أن تنشر النداء من أجل الوصول إلى الشخص الذي سيصبح ثرياً، والذي لا يبدو أنه يتوقع ذلك.

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