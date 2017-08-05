تسريب صوتي جديد لـ”الأستاذ المتحرش” يهدد البنت بفضحها ويطالبها بخلع ملابسها لتصويرها عارية on August 5, 2017

ياسين لاشين ، هو دكتور بكلية الإعلام جامعة القاهرة وقد استطاع خلال الساعات الماضية أن يثير حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن انتشر تسجيل صوتي لدكتور ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وهو يتحرش لفظيا بطالبة، الأمر الذي دفع الكلية لإعداد مذكرة رسمية حول الموضوع، تمهيدا لرفعها وتقديمها إلى رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت.

تفاصيل تحرش ياسين لاشين بطال

وصرح مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن الجامعة قررت إحالت واقعة التحرش التي انتشرت بسرعة البرق على الإنترنت ضد ياسين لاشين، إلى وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة للإطلاع على الواقعة قبل تحويلها للشئون القانونية.

وفي تصريح غريب قالت الدكتورة جيهان يسرى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الدكتور ياسين لاشين صدر قرار بإيقافه عن العمل في إبريل الماضي للتحقيق معه في واقعة مسيئة أخرى، وسيتم إضافة تلك الواقعة إلى ملفه بالشئون القانونية بالجامعة، مشيرة أنها ستقوم بكتابة مذكرة حول واقعة تحرش ياسين لاشين بطالبة كلية الإعلام، وإرسالها لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الشخص.

وأكدت يسري أن الجامعة لن تصمت عن هذا الخطأ ولن تتغافل عنه وسيتم محاسبة الدكتور ياسين لاشين، وستتخذ الشئون القانونية بالجامعة كافة الإجراءات اللازمة ضده.

إحالة ياسين لاشين إلى التحقيق

وكان ياسين لاشين لأستاذ المتفرغ بقسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، قد أحيل إلى التحقيق لاتهامه بالتشهير بسمعة أحد أساتذة الجامعة عبر الإعلام، كما تم إضافة ملف التحرش بالفتيات الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ملف التحقيق الخاص به.

فيس بوك ينتفض بهاشتاج #حاكموا_ياسين_لاشين

فيما دشن نشطاء الفيس بوك هاشتاجًا بعنوان “حاكموا_ياسين_لاشين”، وذلك بعد أن انتشر مقطع صوتي له وهو العديد من الطالبات من أجل إقامة علاقات غير شرعية معهن، لتقوم على الفور عمادة الكلية بتحويله إلى مجلس التأديب، حيث هدد لاشين أحد الطالبات بعد أن طلب منها التصوير عارية، وأوضح النشطاء أن لاشين هدد الطالبة بالسلاح، وطلب منها أن توقع باسمها على إقرار منها بأنه كان يمد إليها يد المساعدة وأنه لم يبتزها جنسيا وأنها قامت بعرض نفسها عليه.

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