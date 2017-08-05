إعلان لمضيفات طيران “عاريات” يلهب الانترنت!! on August 5, 2017

أحدثت حملة إعلانية مثيرة لإحدى شركات السفر في كازاخستان اليوم ضجة كبيرة، ولدت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الجماعي.

وقد تمت مشاركة مقطع الفيديو الاعلاني القصير، والذي يهدف إلى تعزيز الرحلات الجوية على موقع “ شوكترافيل “ بالإنترنت، أكثر من 71 ألف مرة في الفيسبوك، وأكثر من 31 ألف مرة على اليوتيوب.

وكما كان متوقعا، أحدث فيديو هذا الإعلان، والذي صور العديد من المضيفات عارية، موجات من التعليقات، وردود الفعل، والتي منها ما كان ساخرا وهزليا، وأخرى مخزية، وبعضها الأخر رأى فيها قلة احترام من طرف الشركة لزبائنها من جهة، وللمرأة خاصة.

ومن بين التعليقات: “ماذا لو كانت أمك أو أختك الصغيرة في الإعلانات كيف تشعر؟”.

“لقد انحدر مستوى الشركة الى الحظيظ”.

غير أن آخرين وجدوا انه اعلان مسلي وليس به ما يخجل، مثل ما جاء في هذا التعليق :

“فتيات الإعلان جميلات، وهذا اعلان اشهاري فقط، وليس هناك أي شيء مخجل“،“ إنهم شعب شجاع لا يخافون من التجربة أو العمل على تغيير العالم”.

“لا ينبغي الاستماع إلى هؤلاء المعلقين من العصور الوسطى، الذين يكرهون العري، كل شيء سوبر، حظا سعيدا لكم ولشركتكم”.

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