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وزير الكهرباء الياباني ينحني (٢٠) دقيقة أمام الشعب بعد إنقطاع الكهرباء (٢٠) دقيقة on August 4, 2017

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