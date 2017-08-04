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» وزير الكهرباء الياباني ينحني (٢٠) دقيقة أمام الشعب بعد إنقطاع الكهرباء (٢٠) دقيقة
وزير الكهرباء الياباني ينحني (٢٠) دقيقة أمام الشعب بعد إنقطاع الكهرباء (٢٠) دقيقة
on August 4, 2017
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وزير الكهرباء الياباني ينحني لمدة (٢٠) دقيقة أمام الشعب الياباني بعد إنقطاع التيار الكهربائي لمدة (٢٠) دقيقة
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