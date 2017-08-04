ورد الآن
الرئيسية » حكايات الناس » وزير الكهرباء الياباني ينحني (٢٠) دقيقة أمام الشعب بعد إنقطاع الكهرباء (٢٠) دقيقة

وزير الكهرباء الياباني ينحني (٢٠) دقيقة أمام الشعب بعد إنقطاع الكهرباء (٢٠) دقيقة

on August 4, 2017

وزير الكهرباء الياباني ينحني لمدة (٢٠) دقيقة أمام الشعب الياباني بعد إنقطاع التيار الكهربائي لمدة (٢٠) دقيقة 

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com