مأساة جديدة… أب يصيب ابنته العروس بالرصاص يوم زفافها
on August 3, 2017
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة في مصر توقيف رجل وابن شقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإطلاقهما النيران بشكل عشوائي في حفل زفاف، ما تسبب في إصابة العروس (ابنة الأول) البالغ عمرها 23 عامًا، وفتاة أخرى.
وقررت النيابة التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
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