مأساة جديدة… أب يصيب ابنته العروس بالرصاص يوم زفافها on August 3, 2017

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة في مصر توقيف رجل وابن شقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإطلاقهما النيران بشكل عشوائي في حفل زفاف، ما تسبب في إصابة العروس (ابنة الأول) البالغ عمرها 23 عامًا، وفتاة أخرى.



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وقررت النيابة التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.