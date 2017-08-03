سيدة “الطلاق الترامبي” تحصل على 140ألف دولار وسيارة BMW on August 3, 2017

حصلت سيدة أمريكية ذات توجه جمهوري على طلاق من نوع خاص حيث أجتظ الطلاق بالعديد من الهدايا الثمينة جداً وذلك عن طريق زوجها الديمقراطي، بعد أن سبب تأييدها وتمسكها بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فشل علاقتهما.

حيث حصلت السيدة “لين أرونبيرج” على الطلاق، و 140 ألف دولار وسيارة BMW بسبب تأيدها لترامب.



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وأطلقت الصحف الأمركية على طلاق الجمهورية “لين أرونبيرج”، التي تدير وكالة للعلاقات العامة، من زوجها القانوني والسياسي الديمقراطي “ديف أرونبيرغ” اسم “الطلاق الترامبي” باعتبار أن شخصية الرئيس الجدلية كانت سببًا في إنهاء علاقة الزوجين وإفشال رابطتهما الزوجية.