وقع في حب سيارته بسبب حالة مرضية نادرة on August 1, 2017

تربط العديد من الأشخاص علاقة مميزة مع سياراتهم الشخصية، لكن رجلاً بريطانياً يعاني من حالة مرضية نفسية نادرة، جعلت منه يقع في حب سيارته، ويتعامل معها وكأنها عشيقته التي لا يطيق الابتعاد عنها.

ويعاني داريوس مونتي (35 عاماً)، من حالة مرضية تُدعى “ميكانوفوبيا”، وهي اضطراب نفسي، يجعل صاحبه بنجذب إلى أشياء جامدة ويقع في حبها، بل ويقيم علاقة حميمة معها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكان داريوس اشترى سيارته من طراز جاغوار إكس تايب قبل نحو عامين، ومنذ ذلك الوقت، وهو واقع في حبها، وأطلق عليها اسم غولدي، حيث يقول “قبل أن أشتري غولدي كنت على علاقة حب طبيعية مع امرأة، ولم ألاحظ أي شيء غير طبيعي في حياتي وميولي”.



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وأضاف “كنت دائماً أعشق السيارات، لكن لو قال لي أحد ما في الماضي، أنني يمكن أن أنجذب جسدياً نحو كائن غير بشري، كنت سأضحك عليه، كما يضحك الآخرون عليّ في الوقت الحاضر”.وتابع داريوس “لا أتوقع من الناس أن يفهموا ذلك، فأنا نفسي لا أستطيع تفسير المشاعر التي تربطني بالسيارة. لم أختر ذلك، لكنني وقعت في حب السيارة، تماماً كما يقع الرجال الآخرون في حب النساء. أحب قضاء الوقت برفقتها، وهي مهمة جداً بالنسبة لي، فأنا لا أعتبر أنها جماد، بل أنظر إليها على أنها حبيبتي”.