اقتلعوا عينيه لإجباره على تطليق زوجته on August 1, 2017

تعرض سالم رمضان فريج، وهو شاب مصري من منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء في مصر، لجريمة بشعة هزت سيناء بأكملها بعد أن اقتلعت مجموعة من المتهمين عينيه تنفيذاً لتهديداتهم له بذلك لإجباره على تطليق زوجته.

وروى سالم الواقعة قائلاً، إنه يقيم بقرية السباعية بمنطقة سانت كاترين، حيث ينتمي لإحدى القبائل هناك، وذات يوم فوجئ بمجموعة من أبناء القبيلة يطلبون منه تحت تهديد السلاح تطليق زوجته تمهيداً لخطبتها من أحد الشباب، وطالبوه بتوثيق الطلاق، مهددين إياه باقتلاع عينيه لو لم ينفذ ذلك.

وأضاف أنه على الفور قام بإخطار قسم شرطة سانت كاترين، وخلال أيام فوجئ بهؤلاء الشبان ينفذون تهديدهم، ويختطفونه من منزله تحت تهديد السلاح، ويقتلعون عينيه بآلة حادة، ثم تركوه في منطقة نائية تبعد عن سانت كاترين بنحو 40 كيلومتراً.

وقال سالم إنه تعرض للنزيف ولم يعد يبصر، وأبلغ هؤلاء الشبان والدته بمكانه، حيث وصلت ومعها أحد أقاربه لمكانه، وقاموا بنقله إلى مستشفى بالإسماعيلية، وهناك وجه اتهاما رسميا لهؤلاء الشباب، وحرر محضرا ذكر فيه تفاصيل الواقعة، ونقلته إدارة المستشفى لمستشفى جامعة الزقازيق، حيث أكد الأطباء إصابته بتهتك في القرنية وتفريغ ذاتي بالعين اليسرى واليمنى.



وأشار سالم إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة.

وقال إن زوجته أقرت في التحقيقات بأن المتهمين قاموا بالتفريق بينها وبين زوجها، وأنها لا تعلم إذا كان قد تم تطليقها أم لا، مضيفاً أنه رد على ذلك أمام المحكمة بأنه لم يقم بتطليقها، وأنها ما زالت زوجته.

وأضاف في أقواله أن المتهمين هم من أوهموا أسرة زوجته وشقيقها بأنه طلقها غيابياً، وهو ما لم يحدث، مشيراً إلى أنهم ارتكبوا جريمتهم لإجباره على تطليقها، ولذلك قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 27 آب/أغسطس القادم للحكم.

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