لقطات مرعبة لقرش مفترس علق في قارب صيد on July 29, 2017

أظهر مقطع فيديو لقطات مرعبة لسمكة قرش كبيرة غاضبة بعد أن علقت على سياج مركب صيد، في مياه لونج آيلاند بولاية نيويورك.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حاول القرش الإفلات من السياج بينما كان فمه ينزف جراء محاولاته قضم المعدن لتحرير نفسه دون جدوى.

وبينما بدأ اليأس يدب في السمكة التي كانت على وشك الاستسلام لمصيرها، قام الصيادون على المركب بربط زعنفتها بحبل وإنزالها ببطء إلى الماء.



واتخذ القرش، وهو من فصيلة الماكو، سبيله في مياه المحيط سريعا، لتنتهي محنة كانت ستودي بحياته.ويعتبر قرش الماكو من أسرع القروش، ويستطيع القفز فوق الماء، وهو ما يفسر سبب وجوده على ظهر القارب.

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