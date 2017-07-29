فيديو صادم .. رئيس بلدية فرنسية يأكل فأراً بعد خسارته رهاناً on July 29, 2017

“من وعد وفى”.. مثل نفذه رئيس بلدية مدينة “مونت دو مارسان” الفرنسية شارل_دايو، بحذافيره بعد خسارته رهانا بشأن مباراة الإياب الأخيرة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين فريق باريس سان جيرمان و برشلونة.

وأوردت مواقع إخبارية فرنسية، الجمعة، أن رئيس البلدية كان قد راهن على فوز باريس سان جيرمان، وقال إنه #سيأكل_فأرا إذا خسر رهانه. ففعل ذلك عقب إطاحة فريق برشلونة بخصمه باريس سان جيرمان، ونجح مرة أخرى في كسب مباراة الإياب الشهيرة، مسجلا ستة أهداف مقابل هدف واحد.



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وما ساعد العمدة على الإيفاء بوعده و أكل_الفأر، هو الجو المرح الذي كان في المطعم ساعة تنفيذه ما وعد به، وفق ما يوضحه الفيديو المرفق.بيد أن العمدة لم يأكل الفأر بكامله، وهو ما جعل البعض يؤاخذه على عدم الإيفاء بوعده بالكامل، وقد برر ذلك بالقول إنه يتقبل هذا المأخذ، ولكنه ذكر في الوقت نفسه أنه نباتي. وأن أكل اللحم تحدٍّ في حد ذاته وعقوبة فما بالك بلحم الفئران؟!