تسجيلات ديانا: حياتي مع «تشارلز» كانت بائسة on July 29, 2017

تحل بعد ايام الذكرى الـ 20 لرحيل الأميرة ديانا، ومعها تتكشف الكثير من الأسرار «الصادمة» في حياتها وحياة قصر باكينغهام، فيما لا يزال سر مقتل أميرة القلوب غامضا حتى بعد مرور كل تلك السنوات.

وهذه المرة تمت إزاحة الستار عن تسجيلات صوتية للأميرة ديانا، تحدثت فيها عن علاقتها الزوجية الحميمة مع الأمير تشارلز.

ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية مضمون تسجيلات الأميرة، التي توفيت في 31 أغسطس 1997 بحادث سيارة في باريس.

وصفت فيها حياتها معه بالبائسة، وان يوم زفافها كان أتعس يوم في حياتها.



وأضافت الأميرة في التسجيلات، التي سيتضمنها فيلم وثائقي يتم إعداده بمناسبة الذكرى الـ 20 لوفاتها، أن الأمير تشالز لم يرغب بها. وقالت إن العلاقة بينهما كانت أشبه بطقس روتيني.وفيما شرعت احدى القنوات التلفزيونية القناة الرابعة في تصوير فيلم جديد تحت عنوان «ديانا تروي قصتها» سوف يجري بثه قريبا.

بدأ ابنا الأميرة الراحلة وليام وهاري اعداد فيلم وثائقي آخر عنوانه «ديانا أمنا»، حيث يرويان فيه أجمل محطات حياتهما معها.

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