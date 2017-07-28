فيديو.. أغرب وظيفة فى العالم.. يغير«لمبة» مرتين فى السنة بـ 360 ألف جنيه on July 28, 2017

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو يظهر أغرب وظيفة في العالم، والذى تسبب فى ضجة واسعة عبر الساعات الماضية، بعدما أظهر رجل يقوم بتغيير “لمبة” كل 6 أشهر مقابل 20 ألف دولار أمريكي، أى ما يعادل 360 ألف جنيه.

وتعد مهنة تسلق الأبراج من أصعب المهن حول العالم والتى تحصد العديد من الأرواح، لذلك يجب أن يتمتع صاحبها بمهارة عالية ولياقة بدنية وصحية، من أجل أن يكون مؤهلًا لذلك، ويبلغ متوسط راتب المتسلق 20 ألف دولار أمريكي سنويًا، فى حين يقوم بتغيير “لمبة” البرج مرة كل 6 أشهر، أى مرتين فقط فى العام.

ويعمل بتلك المهنة حوالى 9900 شخص حول الولايات المتحدة الأمريكية، ويذكر أن مقطع فيديو انتشر على يوتيوب” أظهر رحلة تغيير تلك “اللمبة” على إرتفاع 538 مترًا، حصد أكثر من 31 مليون مشاهدة.



التعليقات