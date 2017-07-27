هذا ما فعله 3 أشقاء بفتاةٍ مصريّة رفضت تلبية طلبهم on July 27, 2017

انهال 3 أشقاء ضرباً باللكمات والصفعات وبعصي خشبية على فتاة مصرية، تعملُ بائعة في متجر، بمدينة “سيدي سالم” بكفر الشيخ شمال مصر، بعدما رفضت بيعهم علبة سجائر مجاناً.

وفي التفاصيل، طلب الأشقاء الثلاثة شراء علبة سجائر من المتجر وأخذوها عَنْوَة بالفعل، وعندما طالبتهم الفتاة “عبير أحمد خليل” 37 عاماً، بسداد ثمنها رفضوا فحاولت انتزاعها منهم إلا أنهم انهالوا عليها ضربا فأصابوها بإصابات خطيرة.

زوج شقيقة عبير وهو صاحب المتجر علم بما حدث وسارع مع أهالي المنطقة لنقل عبير إلى المستشفى وتوجه إلى مركز شرطة سيدي سالم، حيث تقدم ببلاغ يتهم فيه 3 أشقاء بالاعتداء على شقيقة زوجته وإحداث إصابات جسيمة بها.



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وكشف التقرير الطبي لمستشفى سيدي سالم إصابة عبير بتورم في العينين وإصابات في مناطق متفرقة بالجسد وكدمات وسجحات وتجمعات دموية، بالإضافة إلى إصابتها بجرح قطعي في الرأس.وبينما تم القبض على أحد المتهمين الثلاثة، طالب نشطاءُ مواقع التواصل بسرعة القبض على البقية ومحاسبتهم.