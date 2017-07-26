وفاة طفلة تركتها والدتها 6 ساعات في السيارة لتصفف شعرها on July 26, 2017

اعتقلت الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية، امرأة بتهمة التسبب بوفاة طفلتها البالغة من العمر عاماً واحداً، بعد أن تركتها في السيارة لست ساعات كاملة، بينما كانت عند مصفف الشعر.

وتقول الشرطة، إن ديجانيلي فلاور (25 عاماً) وصلت إلى موعدها مع مصفف الشعر في مدينة توكر، حوالي الساعة 10:04 دقائق من صباح يوم 15 يوليو (تموز) الجاري، وتركت طفلتها الوحيدة سكايلر داخل السيارة، ومكيف الهواء يعمل.

وبعد وقت قصير من دخول ديجانيلي إلى صالون الحلاقة، توقفت السيارة عن العمل، مما أدى إلى انطفاء التكييف، وتركت الطفلة تعاني من الحر الشديد في الداخل، دون أن تحاول الأم تفقد طفلتها ولو لمرة واحدة، طوال ست ساعات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتظهر ديجانيلي في الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة، وهي تعود إلى السيارة حوالي الساعة 4:00 بعد الظهر، وبدلاً من الاستعانة بالشرطة، عادت إلى صالون الحلاقة، لطلب مساعدة رجل على إعادة تشغيل سيارتها.

وتعتقد الشرطة أن الطفلة كانت ميتة في ذلك الوقت، واستخدمت ديجانيلي بعض الأقمشة والملابس الموجودة في سيارتها، لتغطية الجثة عن الرجل الذي وصل لمساعدتها على تشغيل السيارة.

وبعد أن دارت السيارة من جديد، قادتها ديجانيلي إلى مستشفى إيموري الجامعي، حيث اتصلت من موقف السيارات بخدمة الإسعاف، لتخبر عن سيدة فاقدة للوعي في سيارتها. ولدى وصول المسعفين والشرطة، وجدوا ديجانيلي فاقدة للوعي في السيارة إلى جانب جثة الطفلة، واعتقدوا أنها تعرضت لنوبة، مما أدى إلى وفاة طفلتها في السيارة.

ولكن الفحوصات التي أجريت بعد ذلك على جثة الطفلة، أظهرت أنها توفيت قبل وقت طويل، وتمكنت الشرطة من معرفة ما حدث، بعد إعادة استعراض صور كاميرات المراقبة، وعمليات البحث التي أجرتها ديجانيلي على غوغل.

وبعد التحقق من الإطار الزمني للأحداث، تم إلقاء القبض على ديجانيلي، ووجهت لها تهمة القتل من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى محاولة الاحتيال على القانون، وهي محتجزة في سجن مقاطعة ديكالب دون كفالة بانتظار المحاكمة.

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