فيديو.. مجند مصري يدهس سيارة مفخخة بالدبابة ويحبط محاولة تفجير أحد الأكمنة في سيناء on July 26, 2017

كشف الجيش المصري عن تفاصيل نجاح إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخة كانت تستهدف ارتكازات أمنية في العريش وكادت تودي بعشرات الضباط والجنود والمدنيين.



وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي:” أن إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة حاولت اقتحام حواجز إحدى الكمائن لاستهدافه إلا أنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمام الكمين بمسافة حوالي 200 متر مما أجبر العنصر الإرهابي وهو سائق العربة المفخخة على استيقاف عربتة أمام الدبابة مباشرة بهدف تفجير الدبابة وإحداث أكبر خسائر في صفوف العسكريين وكذا المدنيين المتواجدين بجوار وأمام الكمين الأمر الذى أجبر سائق الدبابة باعتراض السيارة والتصدي لها والاصطدام بها، وتلقى الموجة التفجيرية في جسم الدبابة بما يجنب المدنيين وكذا أقرانه العسكريين أي إصابات”.

وكشف الرفاعي عن أن السيارة انفجرت عقب عملية التصدي لها وكان الانفجار كبيرا مما يشير إلى أنها كانت تحمل حوالي (100 كغم) من المواد المتفجرة شديدة الانفجار وقد نتج عن الانفجار مقتل 7 من أهالي سيناء (3 رجال وسيدتين وطفلين” تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الانفجار.

التعليقات