سيدة تتبرع “سرًّا” بكليتها لزوجها on July 26, 2017

في سرية تامة، بادرت مواطنة سعودية بالتبرع بإحدى كليتيها لزوجها السعودي دون علمه، لتنهي بمبادرتها معاناته مع مرض الفشل الكلوي التي استمرت لسنوات.

وفي تصريح له بعد إجراء الجراحة، قال الزوج يحيى طوهري: “زوجتي قررت التبرع لي بإحدى كليتيها لإنقاذ حياتي بعد الله، حيث توجهت مع أحد أبنائي إلى المستشفى دون علمي، وأجرت جميع التحاليل والفحوصات الطبية للزراعة، وبعد التوافق أبلغتني أنها المتبرعة، وتماثلت للشفاء بعد أن أجريت الجراحة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام”، وفقًا لقناة “العربية”.

وأضاف: “كلمات الشكر لا تُجدي للتعبير عن مشاعري تجاهها، ولكن أسأل الله أن يقدرني على رد الجميل لها، وإسعادها، ورعايتها”.

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