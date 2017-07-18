انتقادات لديلى ميل بعد نشرها صور عارية لممثلة فى إطار تغطيتها لخبر on July 18, 2017

نافذة على العالم – قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن صحيفة “ديلى ميل” تعرضت لموجة من الانتقادات واتهمت بأنها “اختزالية وغير مسئولة” بعد نشرها لصور عارية للممثلة جودى وايتتاكر فى إطار تغطيتها لخبر أنها ستكون النجم الجديد الرئيسى لمسلسل “دكتور هو” البريطانى الشهير.

وأضافت أن صحيفة ديلى ميل البريطانية نشرت يوم الأحد إعلان هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC عن أن الممثلة ستكون أول نجم نسائى للمسلسل الشهير، فى كلا من نسختها الورقية اليومية والأسبوعية بصور لوايتتاكر وهى عارية فى أعمال تمثيل سابقة.

وقالت مجموعة “التمثيل المتكافئ للممثلات” إنها شعرت بالإحباط وخيبة الأمل من تغطية “ديلى ميل” للإعلان عن البطلة الرئيسية للمسلسل.

وأوضحت “الجارديان” أن رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي كانت من بين الذين رحبوا بالإعلان عن أول ممثلة نسائية تلعب دور الطبيب. وردا على أسئلة حول الإعلان، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء: “كانت مسرورة”. وفى العام الماضى، قالت ماى لراديو تايمز إنها حاولت دائما مشاهدة مسلسل “الدكتور هو” في عيد الميلاد “إن أمكن”.

ومسلسل “دكتور هو” Doctor Who أحد أشهر المسلسلات البريطانية من إنتاج شركة بي بي سي. وقد دخل المسلسل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية من حيث طول عدد الحلقات. وقد عُرض فى نسخته الأصلية ما بين عام 1963 حتى عام 1989، ثم عاد ثانية للعرض من 2005 وحتى الآن.

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