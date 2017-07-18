الصدفة تقوده للنجومية.. تعرف على قصة سجين تحول إلى عارض أزياء عالمي! on July 18, 2017

لعبت الصدفة دوراً كبيراً في قلْب حياة سجين أمريكي رأساً على عقب، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورته التي نشرتها الشرطة على صفحتها بعد إلقاء القبض عليه وتواجده في السجن في كاليفورنيا الولاية الأمريكية.

جيرمي ميكس أو «أجمل سجين» ارتبط اسمه بأخطر عصابة إجرامية منظمة وهي «Crips» التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، وقام هذا الوسيم بتنفيذ العديد من الأعمال القذرة لصالح تلك الجماعة الإجرامية، منها الابتزاز والسطو والسرقة والقتل المحتمل، حتى إنه لُقِّب بـ«الشخص الأكثر دموية في المدينة».



التعليقات

في 2014 تم القبض على جيرمي رسمياً بتهمة حيازة الأسلحة غير المشروعة وانتمائه لمجموعة إجرامية منظمة، وكان على موعد مع الشهرة عندما التقطت الشرطة صورة له عند اعتقاله، تلك الصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم تحت مسمى «أجمل مجرم»، ولاقت تلك الصورة تفاعلاً كبيراً حول العالم، وتلقت المزيد من التعليقات المتضامنة معه والتي عبرت عن الإعجاب بهذا السجين.