ميا خليفة تضرب هذا الشاب بعد أن فاجأها بالتقاط “سيلفي! on July 3, 2017

التقط رجل من سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية صورة سيلفي مع ممثلة الأفلام الإباحية الشهيرة من اصل عربي ميا خليفة، دون أن يستأذن، وهو ما قابلته بتوجيه لكمة قوية للرجل في وجهه.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قررت الممثلة الإباحية ضرب الرجل البالغ من العمر 20 عاماً في وجهه، ولكن العجيب في الأمر أنه لم يبدو مستاءً من ذلك.وبعد الواقعة نشر الرجل الصورة التي أغضبتها إلى جانب صورة وجهه المضروب على تويتر. وكتب التقطت صورة مع مايا خليفة ولكمتني في وجهي وتركت كدمات.وكتب أحد معجبيها: لم يحدث ذلك معي، في إشارة إلى صورة سيلفي مرفقة مع الممثلة، بدت فيها ميا مستعدة للتصوير.

ومن جانبها شاركت مايا خليفة في المحادثة، وكتبت رداً على احدى النشطاء: لقد كنتِ رقيقة جداً. شكراً لكِ على استئذاني بلطف بدلاً من القفز أمامي وأنا أسير ووضع الكاميرا في وجهي.

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