شاب يخنق والده حتى الموت… والسبب جريمة أكثر وحشية on July 3, 2017

أقدم شاب هنديّ يبلغ الـ19 من عمره على قتل والده خنقاً. وأظهرت التحقيقات أن الأخير اعتدى على شقيقته مرّتين.

وتبيّن أن الشقيقة المتزوجة اتصلت بالشاب وأخبرته أن والدهما قام باغتصابها مرتين في اليوم نفسه.

وذكرت صحيفة «تايمز» الهندية أن الشاب عاد على الفور إلى منزل العائلة الكائن في مدينة جمناغار في ولاية كجرات شمال غرب الهند. وأشارت إلى أنّه سأل والده عما حدث وأن جدالاً نشأ بينهما ثمّ تطور إلى شجار عنيف. وتابعت ان ذلك انتهى بقيام الإبن بخنق والده حتى الموت.



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وأفادت مصادر شرطة المنطقة بأن الإبنة عادت إلى منزل والدها منذ شهر بسبب خلافات مع زوجها. ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شقيقها.يُذكر أن الهند تعاني من ارتفاع عدد حالات الاغتصاب. فقد أظهرت الإحصاءات الرسمية حدوث أكثر من 34 ألف اعتداء في العام 2015 وحده.