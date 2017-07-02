مسافرة تنقذ حياة 170 راكبا على متن طائرة on July 2, 2017

كانت طائرة تابعة لشركة الطيران “يونايتد” الأمريكية على مدرج الاقلاع بمطار نيويورك، في طريقها إلى مدينة البندقية بإيطاليا، وعلى متنها 170 راكبا قبل أن يتم إيقافها في اللحظات الأخيرة.

وبدأت القصة بالأمس، حين لاحظت مسافرة تدعى راشال، كانت بصحبة زوجها، تسربا هائلا للوقود من أحد أجنحة الطائرة وهي من طراز “بوينغ 300-767” التي بدأت عجلاتها بالدوران على مدرج الاقلاع، ليتم بعد ذلك إيقاف الطائرة وإلغاء الرحلة وإنقاذ حياة 170 شخصا نتيجة نباهة المسافرة وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

جدير بالذكر أن راشال وزوجها مايك تزوجا حديثا، وكانت رحلتهما إلى البندقية من أجل شهر العسل، إلا أن رحلتهما تأخرت ووجدا الكثير من المشاكل لاستئنافها.

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