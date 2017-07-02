فيديو أول ظهور لقاتل سوزان تميم on July 2, 2017

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تجول رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي عرف بـ”قاتل سوزان تميم” في مدينة الرحاب المصرية.

وفي وقت منع الأمن الخاص المرافق لهشام المواطنين من التصوير تمكن بعضهم من التقاط مشاهد فيديو قبل أن يعتدي رجال الأمن على أحد السكان في المدينة ويمنعه من متباعة التصوير.

يذكر هشام طلعت حُكم عليه بالسجن في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في العام 2009 وأُفرج عنه بقرار رئاسي مصري أول أيام عيد الفطر.



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تجول رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي عرف بـ”قاتل سوزان تميم” في مدينة الرحاب المصرية.

وفي وقت منع الأمن الخاص المرافق لهشام المواطنين من التصوير تمكن بعضهم من التقاط مشاهد فيديو قبل أن يعتدي رجال الأمن على أحد السكان في المدينة ويمنعه من متباعة التصوير.

يذكر هشام طلعت حُكم عليه بالسجن في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في العام 2009 وأُفرج عنه بقرار رئاسي مصري أول أيام عيد الفطر.

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