تجريد سيدة مصرية من ملابسها وسحلها وتصويرها عارية on April 30, 2017

فى ظل ما نسمع عنه كل يوم من حوادث بشعة حدث فى ليلة أمس حادثة تعد غريبة نوعا ما على المجتمع المصرى حيث عندما تعرفنا على تفاصيل الواقعة وكأنك تشاهد فيلم عربى كما يحدث فى الروايات .

حيث أن الحادث يتلخص فإنه أثناء ليلة أمس بالتحديد بمنطقة الشرابية تم تجريد سيدة من ملابسها تماما فالشارع ولم يكتفىالجناه بذلك بل قامو بسحلها فى الشارع وتصويرها فديو لها وهى بهذا الوضع .

وقد أكدت مصادر أمنية إن المجنى عليها دعاء ع تم التعدى عليها فى ليلة أمس بمنطقة الشرابية وذلك بواسطة سيدتين حيث قاموا بخلع ملابسها بالكامل وسحبها وتصرها عارية تماما وقالت المجنى عليها أن هاتين السيدتين قام مقاول بمنطقة الشرابية بتأجيرهم ومعهم صاحب مخبز يدعى محمد ، من أجل أن يقومان بهذا الفعل البشع وتصويرها هذا الفديو لها من أجل أذلالها وجعلها تتهاون فى الاتفاق معه على شقة تمليك فى منطقة الشرابية أيضا .

وبعد تلك الشكوى من المجنى عليها قامت قوات الامن بالقبض على سيدة وصاحب المخبز بينما مايزال السيدة الاخرى وصاحب المخبز هاربين وتبحث عنهم الشرطة وتتحفظ على المتهمين الاخرين من اجل التحقيق معهم فالواقعة .

وجدير بالذكر أن المشكلة بين السيدة المجنى عليها والمقاول تتلخص بأن السيدة أشارت شقة تمليك منه وكان المقرر انها مشطبة لكن اكتشف انها غير مشطبة فطلبت تشطبها فرفض فهددته بمقاضته الأمر الذى كان سبب ما قام به هذا المقاول من اجل الاحتفاظ بالفيديو الذى تم تصويره لها وأذلالها وتهديدها .

الأمر الذى يتم عن جريمة بشعة حدثت فى حق تلك السيدة غريبة عن مجتمعنا العربى الاسلامى الأمر الذى لابد أن يتصدى له القضاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حتى يكون حكم رادع لكل من تسوول له نفسه فعل مثل هذه الجريمة باى شخص ليعلم أن الأمر ليس هباء وان البلد بها قانون .

فى ظل ما نسمع عنه كل يوم من حوادث بشعة حدث فى ليلة أمس حادثة تعد غريبة نوعا ما على المجتمع المصرى حيث عندما تعرفنا على تفاصيل الواقعة وكأنك تشاهد فيلم عربى كما يحدث فى الروايات .

حيث أن الحادث يتلخص فإنه أثناء ليلة أمس بالتحديد بمنطقة الشرابية تم تجريد سيدة من ملابسها تماما فالشارع ولم يكتفىالجناه بذلك بل قامو بسحلها فى الشارع وتصويرها فديو لها وهى بهذا الوضع .

وقد أكدت مصادر أمنية إن المجنى عليها دعاء ع تم التعدى عليها فى ليلة أمس بمنطقة الشرابية وذلك بواسطة سيدتين حيث قاموا بخلع ملابسها بالكامل وسحبها وتصرها عارية تماما وقالت المجنى عليها أن هاتين السيدتين قام مقاول بمنطقة الشرابية بتأجيرهم ومعهم صاحب مخبز يدعى محمد ، من أجل أن يقومان بهذا الفعل البشع وتصويرها هذا الفديو لها من أجل أذلالها وجعلها تتهاون فى الاتفاق معه على شقة تمليك فى منطقة الشرابية أيضا .

وبعد تلك الشكوى من المجنى عليها قامت قوات الامن بالقبض على سيدة وصاحب المخبز بينما مايزال السيدة الاخرى وصاحب المخبز هاربين وتبحث عنهم الشرطة وتتحفظ على المتهمين الاخرين من اجل التحقيق معهم فالواقعة .

وجدير بالذكر أن المشكلة بين السيدة المجنى عليها والمقاول تتلخص بأن السيدة أشارت شقة تمليك منه وكان المقرر انها مشطبة لكن اكتشف انها غير مشطبة فطلبت تشطبها فرفض فهددته بمقاضته الأمر الذى كان سبب ما قام به هذا المقاول من اجل الاحتفاظ بالفيديو الذى تم تصويره لها وأذلالها وتهديدها .

الأمر الذى يتم عن جريمة بشعة حدثت فى حق تلك السيدة غريبة عن مجتمعنا العربى الاسلامى الأمر الذى لابد أن يتصدى له القضاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حتى يكون حكم رادع لكل من تسوول له نفسه فعل مثل هذه الجريمة باى شخص ليعلم أن الأمر ليس هباء وان البلد بها قانون .

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