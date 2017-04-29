مزاد علني على أملاك رجل أعمال شهير بلغت ديونه 11 مليار ريال on April 29, 2017



تعتزم دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبر في السعودية،إقامة مزاد علني على أملاك رجل أعمال سعودي شهير بعدما قضت بإيقافه وحبسه على خلفية تراكم ديونه التي بلغت 11 مليار ريال.

وكلفت المحكمة مُقوِّمًا مختصًّا لتقويم أملاك رجل الأعمال بعد تخلفه عن تنفيذ ما عليه من التزامات في مهلة أسبوع، بحسب صحيفة “عكاظ”، السبت (29 إبريل 2017).

واشتمل قرار المحكمة على الإفصاح عن أملاك رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.

كما تضمن الحكم منع الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال، وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، وكل جهة تشير القرائن انتقال أمواله إليها.

ومن المتوقع ضبط رجل الأعمال وحبسه بعد تسلم إمارة المنطقة الشرقية نص الحكم القضائي.

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