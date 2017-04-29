فيديو: مفتي السعودية يوضح رأيه في إنشاء السينمات بالمملكة on April 29, 2017

فيديو: مفتي السعودية يوضح رأيه في إنشاء السينمات بالمملكة.

قال رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ردا على سؤال حول إنشاء دور السينما وإقامة الحفلان الغنائية، إن المملكة مستقرة ويوفقها إلي الحق.

وسأل متصل لقناة «المجد»، عن حكم المفتي في إنشاء دور السينما، وإقامة حفلات غنائية في ظل الأوضاع غير المستقرة في الجنوب. وأجاب المفتي أن المملكة في استقرار وأمن في ظل القيادة الرشيدة.

فيديو: مفتي السعودية يوضح رأيه في إنشاء السينمات بالمملكة

قال رئيس هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ردا على سؤال حول إنشاء دور السينما وإقامة الحفلان الغنائية، إن المملكة مستقرة ويوفقها إلي الحق.

وسأل متصل لقناة «المجد»، عن حكم المفتي في إنشاء دور السينما، وإقامة حفلات غنائية في ظل الأوضاع غير المستقرة في الجنوب. وأجاب المفتي أن المملكة في استقرار وأمن في ظل القيادة الرشيدة.

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