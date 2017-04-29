طعن 17 امرأة انتقاماً من زوجة أبيه! on April 29, 2017

طعن 17 امرأة انتقاماً من زوجة أبيه!

طعن 17 امرأة انتقاماً من زوجة أبيه!

طعن شاب باكستاني في بضعة اشهر 17 امرأة في شوارع مدينة روالبيندي وتسبب بمقتل احداهن، انتقاما من زوجة ابيه القاسية، وفق ما اعلنت الشرطة .

ويدعى هذا الشاب محمد علي وهو في الثانية والعشرين من عمره، وكان يهاجم المساء عشوائيا في شوارع المدينة منذ كانون الثاني، الى ان اوقف اخيرا، وفق ما اعلن المسؤول في الشرطة مالك ذو الفقار حسين.

ووفق المسؤول الامني، فان الشاب ردد عبارة: “اكره النساء، اردت ان انتقم”.

واقر بانه طعن 17 امرأة بسكين مطبخ، من بينهن ممرضة قضت في الايام الماضية.

وقال محمد علي ان والدته توفيت وهو صغير، فتزوج والده امرأة اساءت معاملته، ولذا اراد الانتقام من النساء.

واوقف الشاب على ذمة التحقيق بتهمة القتل والشروع في القتل، وهو كان يستهدف النساء دون تمييز في السن في مدينة روالبيندي المجاورة لاسلام اباد.

طعن شاب باكستاني في بضعة اشهر 17 امرأة في شوارع مدينة روالبيندي وتسبب بمقتل احداهن، انتقاما من زوجة ابيه القاسية، وفق ما اعلنت الشرطة .

ويدعى هذا الشاب محمد علي وهو في الثانية والعشرين من عمره، وكان يهاجم المساء عشوائيا في شوارع المدينة منذ كانون الثاني، الى ان اوقف اخيرا، وفق ما اعلن المسؤول في الشرطة مالك ذو الفقار حسين.

ووفق المسؤول الامني، فان الشاب ردد عبارة: “اكره النساء، اردت ان انتقم”.

واقر بانه طعن 17 امرأة بسكين مطبخ، من بينهن ممرضة قضت في الايام الماضية.

وقال محمد علي ان والدته توفيت وهو صغير، فتزوج والده امرأة اساءت معاملته، ولذا اراد الانتقام من النساء.

واوقف الشاب على ذمة التحقيق بتهمة القتل والشروع في القتل، وهو كان يستهدف النساء دون تمييز في السن في مدينة روالبيندي المجاورة لاسلام اباد.

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