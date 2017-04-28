نهاية مؤلمة لفتاة قررت ممارسة القفز عن الجسر
on April 28, 2017
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قامت فتاة في بوليفيا بممارسة الـ”دجامبينغ” (القفز عن الجسر) دون أن تحسب ارتفاع الجسر جيدا.
شاهد ماذا حدث لها بعد قفزتها المؤلمة فوق النهر.
نهاية مؤلمة لفتاة قررت ممارسة القفز عن الجسر
قامت فتاة في بوليفيا بممارسة الـ”دجامبينغ” (القفز عن الجسر) دون أن تحسب ارتفاع الجسر جيدا.
شاهد ماذا حدث لها بعد قفزتها المؤلمة فوق النهر.
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