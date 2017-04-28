شاب سعودي يتبرع بكليته لفتاة لا يعرفها.. والسبب تغريدة on April 28, 2017

تغريدة كانت السبب وراء تغيير حياة فتاة تعاني من الفشل الكلوي، فبعد أن نشر خال الفتاة قصتها وحاجتها لمتبرع، قرر مواطن التبرع بإحدى كليتيه لها.

وأجريت للشاب السعودي عبدالعزيز بن نافع الشمري عملية جراحية تكللت بالنجاح، وزرعت إحدى كليتيه للفتاة، فيما بادر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بإنشاء وسم (هاشتاق) لشكره على موقفه.



تغريدة كانت السبب وراء تغيير حياة فتاة تعاني من الفشل الكلوي، فبعد أن نشر خال الفتاة قصتها وحاجتها لمتبرع، قرر مواطن التبرع بإحدى كليتيه لها.

وأجريت للشاب السعودي عبدالعزيز بن نافع الشمري عملية جراحية تكللت بالنجاح، وزرعت إحدى كليتيه للفتاة، فيما بادر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بإنشاء وسم (هاشتاق) لشكره على موقفه.

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