اختطاف طفلة في قبرص والشرطة تطلق عملية بحث on April 28, 2017

أقدم رجال ملثمون على اختطاف طفلة في الرابعة من عمرها أمام دار حضانة في العاصمة القبرصية الخميس، ما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية بحث وإصدار مذكرة اعتقال بحق والدها النروجي.

ولفتت الشرطة إلى أن الفتاة اختطفت بالقوة من والدتها بينما كانت تنزلها إلى دار حضانة في نيقوسيا.

وأوضحت أن رجلين ملثمين استقلا سيارة سوداء رباعية الدفع مع سائق، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق والد الطفلة، المنفصل عن الوالدة القبرصية اليونانية، ويعيش في النروج.

وقال المتحدث باسم الشرطة أندرياس أنجيليدس إن “عملية كبيرة جارية حاليا لتحديد مكانها (الطفلة) والشرطة فى حالة تأهب على جميع نقاط العبور والموانئ والمطارات داخل جمهورية قبرص”.

وكانت الطفلة ترتدي قميصا زهريا وسروالا ضيقا لحظة الاختطاف.

وأضاف أنجيليدس للتلفزيون الحكومي “ندعو المواطنين الذي يمتلكون أي معلومات عن السيارة المعنية أو مكان وجود فتاة مطابقة للوصف، إلى الاتصال بنا فورا”.

ولفتت وسائل إعلام نروجية إلى أن الأب كان مع الطفلة، لكن مكانه غير معروف.



أقدم رجال ملثمون على اختطاف طفلة في الرابعة من عمرها أمام دار حضانة في العاصمة القبرصية الخميس، ما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية بحث وإصدار مذكرة اعتقال بحق والدها النروجي.

ولفتت الشرطة إلى أن الفتاة اختطفت بالقوة من والدتها بينما كانت تنزلها إلى دار حضانة في نيقوسيا.

وأوضحت أن رجلين ملثمين استقلا سيارة سوداء رباعية الدفع مع سائق، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق والد الطفلة، المنفصل عن الوالدة القبرصية اليونانية، ويعيش في النروج.

وقال المتحدث باسم الشرطة أندرياس أنجيليدس إن “عملية كبيرة جارية حاليا لتحديد مكانها (الطفلة) والشرطة فى حالة تأهب على جميع نقاط العبور والموانئ والمطارات داخل جمهورية قبرص”.

وكانت الطفلة ترتدي قميصا زهريا وسروالا ضيقا لحظة الاختطاف.

وأضاف أنجيليدس للتلفزيون الحكومي “ندعو المواطنين الذي يمتلكون أي معلومات عن السيارة المعنية أو مكان وجود فتاة مطابقة للوصف، إلى الاتصال بنا فورا”.

ولفتت وسائل إعلام نروجية إلى أن الأب كان مع الطفلة، لكن مكانه غير معروف.

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