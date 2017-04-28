اتهام موظفة صيانة أمريكية بإحدى المدارس باغتصاب طالب داخل فصل on April 28, 2017

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن موظفة صيانة أمريكية اِتُّهِمَت باغتصاب طالب 16 سنة فى ولاية تنيسى الأمريكية. وأضافت أن جيسيكا جاليون، البالغة من العمر 29 سنة استدرجت الطالب إلى أحد الفصول واغتصبته، بعد أن ألقى القبض عليها شهر فبراير الماضى، واتهمت بالاغتصاب أيضًا.

وأوضحت الصحيفة أن مقاطعة مدارس “رون كاونتى”، والمتعهد الذى عينها يواجهون اتهامات بدفع غرامة 4.5 مليون دولار. وقالت الدعوى القضائية التى رفعها والدا الصبى إن ممارسة الجنس لم “تكن مرحب بها أو مرغوب فيها”، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فى أغسطس الماضى عندما التقت الموظفة والطالب لأول مرة فى مدرسة “Midway” الثانوية، واستمرت الموظفة فى مضايقته لعدة أشهر.



قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن موظفة صيانة أمريكية اِتُّهِمَت باغتصاب طالب 16 سنة فى ولاية تنيسى الأمريكية. وأضافت أن جيسيكا جاليون، البالغة من العمر 29 سنة استدرجت الطالب إلى أحد الفصول واغتصبته، بعد أن ألقى القبض عليها شهر فبراير الماضى، واتهمت بالاغتصاب أيضًا.

وأوضحت الصحيفة أن مقاطعة مدارس “رون كاونتى”، والمتعهد الذى عينها يواجهون اتهامات بدفع غرامة 4.5 مليون دولار. وقالت الدعوى القضائية التى رفعها والدا الصبى إن ممارسة الجنس لم “تكن مرحب بها أو مرغوب فيها”، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فى أغسطس الماضى عندما التقت الموظفة والطالب لأول مرة فى مدرسة “Midway” الثانوية، واستمرت الموظفة فى مضايقته لعدة أشهر.

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