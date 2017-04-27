“تجمع دموي” يُفقد الطفلة “غلا” ابتسامتها on April 27, 2017

تعاني الطفلة “غلا المالكي” تجمعًا دمويًّا في الشفاه منذ ولادتها؛ أفقدها ضحكتها البريئة، وسبب لها ولذويها كثيرًا من المعاناة، وطافت الكثير من المستشفيات بحثًا عن العلاج دون جدوى؛ إذ إنها تحتاج لمستشفى متخصص، يعيد لها الابتسامة، وينهي معاناتها.

وقال والدها المواطن سلطان المالكي إن ابنته (غلا – 5 سنوات) أتت إلى الدنيا بتجمع دموي في الشفاه، وكان صغيرًا، لكن مع مرور الوقت بدأ حجمه يكبر.

وأوضح أنه راجع بها الكثير من المستشفيات الحكومية في جدة ومكة المكرمة، وصُرف لها علاج لمدة طويلة، لكن لم يطرأ أي تحسن، بل إن التجمع الدموي كان يزداد.

وأضاف “المالكي” بأنه لم يترك بابًا لعلاج ابنته إلا وطرقه لإنهاء معاناتها، قبل أن يؤثر هذا التجمع الدموي عليها نفسيًّا بعد دخولها المدرسة.

وناشد مسؤولي “الصحة”، والجهات المعنية، إيجاد حل لمعاناة ابنته “غلا” مع التجمع الدموي في الشفاه،وعلاجها في أحد المستشفيات المتخصصة داخلالسعودية أو خارجها.

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