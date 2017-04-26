السجن 18عامًا لمصري هتك عرض نجله المعاق ذهنيًا on April 26, 2017

حكمت محكمة مصرية على مواطن مصري، بالحبس المشدد لمدة 18 عامًا، بعد أن أقدم على هتك عرض نجله المعاق ذهنيًا، البالغ من العمر 6 سنوات، وهو تحت تأثير المخدرات. البداية جاءت عندما أدمن مصري، يقيم بمنطقة حدائق القبة (شرقي القاهرة)، تعاطي المواد المخدرة، التي حالت دون إداركه جريمته، التي روتها زوجته بدموع أمام النيابة العامة، ومن بعدها المحكمة الجنائية، التي قضت، اليوم الأربعاء، بمعاقبته بالسجن المشدد. وقالت الأم، أمام النيابة إن زوجها الذي يعمل “ديلفري” بأحد المطاعم داوم على تعاطي المواد المخدرة، حيث أقدم ذات يومٍ على التعدي الجنسي على ابنه المعاق ذهنيًا، فقررت إبلاغ الشرطة. وأشارت إلى أن الأب كان دائم التصرفات غير العقلانية، سواء بالتعدي بالضرب عليهم أو إجبارها على معاشرته بأوضاع شاذة. ومن جانبها، قررت نيابة حوادث القاهرة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية النهائية، والتي أكدت صحة الواقعة لتصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 18 عامًا. وانتشرت في مصر، في الآونة الأخيرة، حوادث “غير إنسانية” يرتكبها الآباء بحق الأبناء والعكس؛ ما أثار غضب المواطنين والمنظمات الحقوقية، التي دعت إلى ضرورة القيام بحملات توعية وتثقيف.

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