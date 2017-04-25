فضيحة تهز الكويت.. نائب كويتي في وضعيات مخلة للآداب داخل ملهى ليلي يثير جدلاً on April 25, 2017

في واقعة مفاجأة مثلت صدمة للكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، نشر الكاتب العراقي داود البصري، مجموعة من الصور لعضو مجلس الأمة الكويتي، أحمد نبيل الفضل، وهو في وضع مخل مع فتيات خلال تواجده في أحد الأندية الليلية.

وهاجم “البصري” النائب الكويتي في سلسلة تدوينات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، واصفا إياه بـ”العلج” و “ابن ابيه”، على حد وصفه.

وقال “البصري” في إحدى التغريدات مرفقا بها صورة للنائب وهو يحتضن فتاة بطريقة مخلة ويظهر على كتفها وشما: “هذا العلج بن أبيه يتهم ثلث الشعب الكويتي بتزوير الجنسية؟ الله يا زمن إبن الحلاق صار محلل جيني؟ لا أقول سوى عبارة آينشتاين: والله حاله وطرطره”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “النائب الكويتي الرهيب الذي يتهم ثلث الكويتيين بتزوير الجنسية في لقطة سكسية مع ( سعلوة )! أي ذوق طايح حظ يا رجالة؟ أحمد نبيل الفضل رمزا شامخا”.

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