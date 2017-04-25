يقتل ابنته وينتحر في بث مباشر على فيسبوك on April 25, 2017

أقدم شاب تايلاندي على قتل طفلته التي بلغت من العمر 11 شهراً، ثم الانتحار أمام أعين أهله وأصدقائه من خلال بث مباشر على فيسبوك.

وبحسب سكاي نيوز عربية كان ووتيسان وونغتالاي “20 عاماً”، قد تشاجر مع صديقته متهماً إياها بالخيانة بعد أن فتش بيانات هاتفها المحمول، مما دفعها للهرب من المنزل ، وترك ابنتهما الصغيرة معه.

وأوضحت جيرانش تريرات، البالغة من العمر 21 عاماً، أنها عادت إلى المنزل عصر اليوم التالي، إلا أنها لم تعثر على ابنتهما، وبعد أن فشلت محاولات الاتصال به، شاهدت فيديو مدته 4 دقائق على فيسبوك، يوثق مقتل ابنتها شنقا ثم انتحار صديقها.

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