‏مديرة منزل الفنانة أحلام ⁦‬⁩كان اسمها جوديت أورتجا و أصبح اسمها الجديد جنان بعد إسلامها ‏‏⁦‪‬⁩ on April 24, 2017

احتفت الفنانة الإماراتية أحلام الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، باعتناق مديرة منزلها الفلبيبنية جوديت أورتجا الإسلام والتي أصبح اسمها الجديد جنان.

وأرفقت أحلام صورة من شهادة اعتناق مديرة منزلها الإسلام من محكمة الأسرة بقطر، قبل 3 سنوات.

وأحلام متزوجة من الفنان القطري مبارك الهاجري، والذي قالت إنها قابلته أول مرة في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعدها تزوجا.

وتفاعل العشرات مع منشور الفنانة الإماراتية، بين الثناء عليها بسبب هذه الخطوة فيما تساءل البعض عن إخفائها هذا الخبر ثلاث سنوات.

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