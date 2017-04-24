تقرير مروع.. ام مصرية تقتل طفلها وترقص امام جثته on April 24, 2017

في لحظة جنون، تخلت أم عن مشاعرها وأقدمت على قتل طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، في منطقة الموسكي وذلك بضربه وسكب ماء مغلي عليه من ثم وقفت ترقص بجوار جثته.وقالت جدة الطفل في تقرير عرضه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية “دريم” ببرنامج “العاشرة مساء”: “بنتي أصيبت بحالة من الهلوسة من كثرة تعاطي المواد المخدرة بعد القبض على زوجها”.

وأكد أحد الجيران أنه “في يوم الواقعة سمعنا صوت قرآن كريم، وعندما صعدنا للشقة فوجئنا بأم الطفل ترقص على آيات القرآن الكريم بجوار جثة ابنها، وهي ما كانت كده وكنا بنسمع استغاثات طفلها أثناء السير في الشارع”.

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