تجديد حبس «متسولة» في مصر باعت رضيعتها بـ١٠٠جنيه on April 22, 2017

أمر رئيس محكمة جنح كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس متسولة وعامل بالسكة الحديد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار بالبشر، حيث باعت المتسولة نجلتها حديثة الولادة، بمبلغ 100 جنيه؛ لرعايتها واستغلالها في التسول، كما أمرت المحكمة إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، عقب أخذ التعهد على مسئولي الدار بحسن رعايتها، وتقديمها عند كل طلب.

تمكن ضباط قسم رعاية الأحداث بالإسكندرية، من ضبط «ح. أ. م» 20 عاما، متسولة مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل، والسابق اتهامها في 4 قضايا «تسول – سرقة بالإكراه»، لبيعها نجلتها «آية» البالغة من العمر 40 يومًا.

وتوصلت تحريات القسم إلى صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنها بإنجاب نجلتها من حمل سفاح، ولعدم افتضاح أمرها، لم تقم بإثبات بياناتها بسجلات المواليد الرسمية، وقامت ببيعها لـ«س. أ. س» (37 عامًا) عامل بالسكة الحديد بالإسكندرية، مقابل مبلغ 100 جنيه، على أن يتولى رعايتها وتربيتها، واستخدامها في أعمال التسول، واقتسام حصيلة مبلغ التسول فيما بينهما.

وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا، وبالعرض على النيابة قررت حجز المتهمين، وإعادة عرضهما برفقة تحريات إدارة البحث الجنائي، مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وتودع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية؛ للمعثور عليهم من حديثي الولادة، عقب أخذ التعهد على مسئولي الدار بحسن رعايتها، وتقديمها عند كل طلب.

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