فيديو.. إعلامي مصري يفتح النار على استاذة جامعية .. شاهدوا ماحدث on April 16, 2017

علق الإعلامي المصري وائل الإبراشى على مقطع فيديو الرقص الذي نشرته الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي، بجامعة السويس على حسابها الشخصى عبر «فيس بوك»، قائلا: «هي بتقول إن دى حرية شخصية».

وأضاف «الإبراشى» خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، «نشر مقطع الفيديو على الإنترنت لم يعد حياة خاصة وأنت اللي طلعتي حياتك الخاصة بره.. ولو بترقصي على شاطئ أو في بيتك من غير ما تنشري الفيديو محدش هايلومك».

كانت الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس على حسابها الشخصى «فيس بوك»، نشرت مقطع فيديو جديدا وهى ترقص داخل منزلها ردا على منتقديها، قائلة: «الرقص حياة وفرح وصحة.. بالذات لما نكون عايشين في بلد خربانة على كل المستويات.. ما فاضلناش غير الضحك والفرح.. حلوا عن سمانا».

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