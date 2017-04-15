بسبب عدم الإنجاب.. مصري يخنق زوجته حتي الموت on April 15, 2017

أقدم عامل مصري علي قتل زوجته ، عقب وقوع مشادات بينهما نتيجة عدم إنجابها للاطفال بعد مرور قرابة عامين علي زواجهما ، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبطه قبل هروبه.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة القوصية في محافظة أسيوط بصعيد مصر بلاغًا من فلاح في العقد الخامس من العمر يفيد بالعثور على ابنته 22 عامًا جثة هامدة داخل شقتها السكنية، وعليها آثار خنق وكدمات في جسدها لينتقل رجال الأمن لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة والفحص وجمع المعلومات، تبين أن زوجها خنقها بعد مشادات نشبت بينهما تطورت إلى استخدام الزوج للعنف ضد زوجته حيث وجه لها ضربات تسببت بكدمات على مناطق مختلفة من جسدها قبل أن يخنقها بيده لتسقط على الأرض جثة هامدة.



التعليقات

وجاء في التحقيقات الأولية مع الزوج المتهم أنه لجأ لقتل زوجته بسبب خلافات بينهما نتيجة عدم إنجابها للأطفال بعد مرور قرابة عامين على زواجهما.وذكر المتهم في التحقيقات أن زوجته لا تنجب، ونشبت بينهما خلافات بسبب ذلك الأمر، نتج عنها ضربها وخنقها للتخلص منها ثم فر هاربًا اعتقادًا منه بصعوبة القبض عليه ومن ثم الهروب خارج نطاق مقر إقامته، إلا أنه تم القبض عليه بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة.