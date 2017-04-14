سجينان صنعا جهازي كومبيوتر وأخفياهما في سقف غرفة on April 14, 2017

استطاع سجينان في ولاية أوهايو الأميركية صناعة جهازي كومبيوتر من تفكيك أجهزة معدة لبرنامج إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في السجن وأخفياهما بعد ذلك في ظل غياب الإشراف في سقف غرفة تدريب.

ووفق موقع «بي بي سي»، عثر المحققون على برامج ومواد إباحية ومقالات تتعلق بصناعة مخدرات ومتفجرات محفوظة على الجهازين. وكان فريق تكنولوجيا المعلومات قد اكتشف نشاطاً غير عادي على الإنترنت صادراً من حساب أحد المتعهدين الذين يتعاملون مع السجن. وعثر على الجهازين عام 2015، غير أن القضية لم تعلن إلا أخيراً.

ونشر مكتب المفتش العام في الولاية تقريراً وأرسله إلى لجنة الأخلاق في أوهايو والمسؤولين المحليين، يصف الأحداث التي أدت إلى اكتشاف الجهازين في سقف غرفة منشأة «ماريون» الإصلاحية.

وقد كشفت رسالة تنبيه مرسلة عبر البريد الإلكتروني في 3 تموز (يوليو) 2015 لفريق تكنولوجيا المعلومات، تجاوز حد الاستخدام المسموح به لحساب إنترنت. وسعى المستخدم المجهول إلى دخول مواقع معينة لتبادل الملفات، لكن جهاز خادم شبكة الإنترنت في السجن حجب نشاطه. وأوضحت الرسالة أنه «أمضى بعدها ثلاث ساعات يسعى إلى العثور على مواقع تتحايل على الحجب وسياستنا».

وبعد التحقيق في مصدر حركة المرور المعلوماتية، عثر عضو في فريق تكنولوجيا المعلومات واثنان من السجناء معه على أسلاك شبكة اتصال تصل إلى السقف. وكتبوا: «عندما نزعنا جزءاً من السقف عثرنا على الجهازين».

واكتشف المحققون والطب الشرعي بيانات على الجهازين، منها تسجيلات مرور صادرة لسجناء، ومواد إباحية ومقالات تتعلق بصناعة المخدرات ومتفجرات وبطاقات ائتمان.

وقالت إدارة أوهايو للتأهيل والإصلاح في بيان: «سنراجع بدقة التقارير وسنتخذ خطوات إضافية لحماية هذه الأشياء وعدم تكرار حدوثها. من المهم أن نوفر حماية تتعلق باستخدام التكنولوجيا، مع توفير فرص للسجناء تمكنهم من المشاركة في البرامج الهادفة والتأهيلية».

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