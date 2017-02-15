مسلحون يقتلون “مذيع نشرة” على الهواء مباشرة on February 15, 2017

قُتل صحفيان، بعد إطلاق النار عليهما، الأربعاء (15 فبراير 2017)، أثناء بث إذاعي مباشر في جمهورية الدومينيكان.

وقالت السلطات المختصة، إن مسلحين اقتحموا استديو إذاعة “103.5 إف إم”، بينما كان المذيع لويس مانيول مدينا يقرأ نشرة الأخبار على الهواء مباشرة، وأردوه قتيلًا، وقبل دقائق من ذلك قتل مدير المحطة الإذاعية ليونيداس مارتينز في مكتبه.

وفي تسجيل فيديو تمّ بثه على موقع فيسبوك، تسمع أصوات عيارات نارية أثناء قراءة مادينا نشرة الأخبار، كما يسمع صوت امرأة تقول “إطلاق نار، إطلاق نار”.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الوطنية للصحافيين “قتل شخصان وأصيب آخر”، وقال إن الجريح هو سكرتير المحطة.

ووقع الهجوم في مكتب محطة الإذاعة في مدينة سان بدرو دي ماكوريس شرق العاصمة سانتو دومينجو.

وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود”، إن الصحفيين الذين يعالجون قضايا الفساد والاتجار بالمخدرات في جمهورية الدومينيكان، مستهدفون.

وأشارت المنظمة إلى مدير الصحافة في رابطة الأعمال الزراعية بلاس أوليفو الذي قتل في ذلك العام.

وقتل مصور تلفزيوني في وضح النهار في 2014، وقبل ذلك بأيام أطلقت النار على مراسل صحيفة إلا أنه لم يصب.

وتعتبر جمهورية الدومينيكان مقصدًا للسياح الأجانب، وتشترك مع هايتي في جزيرة هيسبانيولا في البحر الكاريبي.

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