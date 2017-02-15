اكتشفوا أنها حية بعد أن أقاموا لها العزاء سنة 1990 on February 15, 2017

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقريراً عن امرأة تركية فُقِدَت خلال أحداث التدافع التي وقعت في مكة المكرمة وأودت بحياة أكثر من 1400 شخص في عام 1990، لكنها اليوم تواجه الموت رجما بعد 27 عاما من فقدانها.

وفي يوليو 1990 كان “عبد الله كارا” يصطحب زوجته التي أصيبت بجروح خطيرة في أحداث التدافع خارج المسجد الحرام، وصعد عبد الله على أجساد الموتى بحثا عن زوجته التي أصيبت بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وظل “عبد الله” يبحث عن زوجته في المستشفيات والمشارح، لكنه لم يستطع تحديد مكانها، وعاد إلى دياره ليقيم العزاء لها، ولكن بدلا من أخذها إلى المستشفى، أحضرها شخص يمني إلى منزله في المدينة المنورة، وحبسها لمدة ست سنوات. وفقاً لما جاءَ في “ديلي ميل”، وتحدث موقع اليورو نيوز في ذات السياق حيث كتب الموقع أن المرة الوحيدة الي خرجت فيها هي لإنجاب طفلها الثالث من “زوجها اليمني”.

وتابعت الصحيفة أنه عندما أدركت أن عائلتها كانت تبحث عنها بعد أن سمعت عن قصة امرأة تركية في عداد المفقودين، قررت العودة لهم، لكن السلطات السعودية حذرتها بأنها إذا كانت تحاول العودة إلى ديارها في تركيا ستواجه عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا.

ويعمل الدبلوماسيون الأتراك على هذه القضية في محاولة لإعادة المرأة إلى ديارها دون أن تتعرض للأذى.

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