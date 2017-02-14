استسلمت له بسبب ضخامته.. فتاة تتهم سائق باغتصابها في الإمارات on February 14, 2017

يواجه سائق تاكسي باكستاني في أبو ظبي تهمة هتك عرض “راكبة” بالإكراه، بعد أن اتهمته باستغلال فرصة ازدحام الطريق وأخذها في منطقة نائية والتحرش بها .

وأنكر السائق الاتهامات الموجه له، مدعيًا بأن السيدة الأجنبية، “قايضته” بعد أن أكدت له أنها لا تملك مالًا وطلبت منه ممارسة الجنس معها، منكرًا تهمة ارتكاب الجريمة تحت التهديد والإكراه.



وقالت الفتاة إن السائق أعرب لها عن إعجابه بها، وأجبرها على الجلوس بجواره ثم هتك عرضها بالإكراه، ثم أنزلها من السيارة وهرب، مؤكدة أن المتهم تعدى عليها جسدياً.

وأكدت أنها حاولت التخلص منه، إلا أنها استسلمت له، لخوفها منه بسبب ضخامة بنيته الجسدية، وقرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم إلى جلسة الـ 28 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن أنكر المتهم كل التهم الموجهة له.

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