السجن والجلد لسعوديتين وسائق بعد سهرات مجون في السعودية on February 13, 2017

أسدلت المحكمة الجزائية بجدة، الستار على قضية عصابة جدة التي تورط أفرادها في ممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال، بمجموعة أحكام ضد أعضائها (مواطنتين وسائق خاص من جنسية آسيوية).

وعاقبت الجزائية السائق الآسيوي بالسجن شهرين وجلده 39 جلدة لقاء توجيه الشبهة إليه بالمشاركة في التنسيق وإيصال السيدتين إلى مواقع السهرات الماجنة، والحكم على المتهمة الأولى بالسجن لمدة عام وجلدها 400 جلدة مفرقة على 8 دفعات، والحكم على المتهمة الثانية بالسجن 9 أشهر وجلدها 200 جلدة مفرقة على 4 دفعات.

وتلقت هيئة الأمر بالمعروف بلاغًا عن نشاط العصابة، فتم نصب كمين لها؛ وذلك بعد الاتصال بإحدى المتهمتين، وهي المسؤولة عن تنسيق هذه السهرات وجمع النساء؛ حيث انتهت المكالمة معها بالاتفاق على إحضار امرأتين من طرفها، فاستعدت لفعل ذلك مقابل 2000 ريال لكل واحدة منهما، بالإضافة إلى مبالغ أخرى، و200 ريال لسائق خاص يحضرهما إلى الموقع.

وبعد القبض عليهما وعلى السائق، تم التحقيق مع كل الأطراف؛ حيث وجهت التهم إلى كل فرد منهم، ثم أحيلت القضية إلى المحكمة التي حققت أيضًا في القضية ثم أصدرت أحكامها.

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