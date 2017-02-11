وكشفت سعيدة بن حبيلس أن الجزائر قامت بترحيل 18 ألف مهاجرة من البلاد حتى الثلاثاء الماضي.

وهاجمت رئيس الهلال الأحمر “الاعداء الذي استغلوا قضية المهاجرين الأفارقة من أجل زعزعة وتشوية صورة الجزائر أمام العالم”.

كما أكدت بن حبيلس بأن هناك اطرافا خارجية استغلت قضية الأفارقة من أجل قضايا وأمور سياسية، وفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية.

وتلقت الجزائر انتقادات واسعة من دول أوربية ومنظمات حقوقية، بسبب كثرة المخاطر التي يتعرض لها الأفارقة في التراب الجزائري، سواء من الشعب أو السلطات نفسها.