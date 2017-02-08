تركيا.. معاشات للجدات بدل اعتنائهن بالأحفاد on February 8, 2017

صادقت الحكومة التركية، على مشروع “الجدة”، الأربعاء، والذي ينص على منح راتب شهري مقداره 425 ليرة تركية للجدات نظير الاعتناء بأحفادهن.



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وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو، أن “مشروع الجدة” في مرحلته التجريبية، سيشمل 6000 عائلة من، إسطنبول وإزمير وبورصة وأنقرة وقيصري وسقاريا وأنطاليا وقونية وتكير داغ وغازي عنتاب.يذكر أن موقع “جود هاوسكيبينج” البريطاني أشار في وقت سابق، إلى أن الجدات المتقاعدات أو غير العاملات بصفة عامة في تركيا، يتلقين معاشات تتراوح بين 1000 و1800 ليرة تركية، أي ما يعادل 250 – 450 دولار، مضيفا أنه بموجب هذه المبادرة التركية سيتم منحهن راتبا شهريا إضافي بقيمة 400 ليرة، أي ما يعادل 100 دولار.