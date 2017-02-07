وفاة طفل فرنسي بعد معاقبته لتبوله في الفراش on February 7, 2017

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام بالقرب من مجرى مائي في شمال البلاد، بعدما عوقب لأنه تبول في فراشه ليلاً، ما أدى إلى توقيف والدته وزوجها.

وأوضح المدعي العام المكلف الملف “باتريك لولو” أن الطفل “يانيس” عوقب بجعله يركض خارجاً خلال الليل، لأنّه تبوّل في فراشه، مشيراً إلى أنه تعثر خلال هذا العقاب.

وأظهر تشريح جثة الطفل في بلدة “ايرسورلاليس” أن لديه إصابات في الدماغ قد يكون بعضها عائداً إلى حادث سقوط أو أكثر أو إلى أعمال عنف متعمدة.

وفرض زوج والدة “يانيس” 30 عاماً العاطل من العمل العقاب، وهو كان يتبعه على دراجة هوائية على الأرجح، وهو الذي قام بإبلاغ فرق الإسعاف بنفسه، مشيراً إلى أنه عثر عليه فاقداً الوعي.

وبناء على نتيجة التشريح، تحولت التهمة إلى القتل العمد على قاصر دون الـ 15، بدلاً من عنف غير متعمد أدى إلى وفاة طفل من دون نية القتل، ولا تزال أسباب الوفاة غير واضحة.

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