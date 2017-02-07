اغتصبها مرتين وهي حامل بطفله… اليكم تفاصيل هذه الحادثة المروّعة on February 7, 2017

تحدّثت سيدة عن التجربة القاسية التي عاشتها على مدى 15 ساعة عندما أقدم رجل يملك قنبلة يدوية على حجزها كرهينة واغتصابها عندما كانت حاملاً بطفله.

وفي التفاصيل، تعرّضت مارينا ادامز (44 عاماً) لهجومين في غرفة نومها على يد الكسندر فولينتس، البالغ من العمر 39 عاماً والذي كان يعيش في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

ويذكر أن مارينا كانت في الشهر الخامس من حملها بالكسندر عندما وقعت الحادثة. وقد حُكم على الرجل بالسجن لمدة 6 سنوات وتمّ ترحليه الى أوكرانيا لإنهاء محكوميته.

والملفت هو أن مارينا، التي ولدت في روسيا وأمضت حوالي نصف حياتها في المملكة المتحدة، قد تعرّفت الى الكسندر من خلال موقع التعارف على شبكة الانترنت.



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وقد قررت أن تنفصل عنه وإبقاء الطفل بعدما اكتشفت أنه يمتلك جوازي سفر ويعيش في لندن بشكل غير قانوني وأنه كذب عليها بشأن عمره.واستطاع الرجل أن يخدع مارينا بأسلوبه الرومانسي طالباً منها أن تسامحه وعارضاً عليها الزواج، إلا أن الأمور بدأت تزداد سوءاً عندما رفضت عرضه فبدأ عندها بإرسال الرسائل النصية لها والاتصال بها في وقت متأخر من الليل.وكانت مارينا في إحدى المرات قد عثرت على الكسندر وهو يقف خلف باب غرفتها حوالي الساعة الواحدة فجراً محاولاً التسلل الى الداخل ليرى ما إذا كانت مع رجل آخر.وفي إحدى المرات طرق الرجل على باب منزل مارينا ودخل واحتجزها من ثمّ اغتصبها مرتين.