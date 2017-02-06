نزاع بين تلميذ وشاب يتحول إلى جريمة قتل on February 6, 2017



المغرب



أحالت عناصر الدرك الملكي بالمرك الترابي حد السوالم التابع لسرية برشيد أمس الأحد، تلميذا يتابع دراسته بالباكلوريا على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، للنظر في التهمة الموجهة إليه على خلفية تورطه في جريمة قتل وإجهازه على شاب خلال نزاع دار بينهما بتجزئة الزهراء بمدينة حد السوالم.

وتضيف المصادر أن التلميذ البالغ من العمر 18 سنة، تم توقيفه بناء على أبحاث وتحريات قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، بعد إشعارها بأن المعني بالأمر قام ليلة الخميس بطعن شاب يبلغ من العمر 19 سنة، غادر السجن حديثا.

التعليقات