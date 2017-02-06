لبناني وشريكته متهمان بتشغيل “بيوت دعارة” في أميركا on February 6, 2017

اتهم فادي بولس شيبان (لبناني 53 عاما) وشريكته تينا لورين سوندرز (53 عاما)، في تهمة تشغيل “بيوت دعارة” في عدد من الشقق الراقية في لوس أنجلوس، وفقا لأعضاء النيابة العامة.

كما استعمل شيبان الإنترنت لتخفيز النساء على الدعارة، منذ نيسان 2015 حتى كانون الثاني الماضي، وبحسب السلطات التقط صورا عارية لبعض النساء ونشرها على الإنترنت في إعلانات للدعارة له. Fadi Boulos Chaiban

وضبطت السلطات الأميركية بحوزة شيبان وشريكته مبلغ 496 ألف دولار عندما ألقي القبض عليهما.

يُشار الى ان شيبان وشريكته يعيشان في ضاحية ثرية من جنوب مقاطعة أورانج في لوس أنجلوس.

LBCI

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